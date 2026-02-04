L' arcivescovo Renna ha invitato la piazza ad un applauso di vicinanza con la popolazione di Niscemi

L’arcivescovo Renna ha chiamato la piazza a unirsi in un applauso per la gente di Niscemi. In una lettera rivolta alla città, ha parlato dei danni provocati dal ciclone Harry e ha invitato gli imprenditori colpiti a non mollare, prendendo esempio da Agata. La comunità si prepara a reagire e a ricostruire.

Quella di quest'anno è un'edizione speciale, nel segno del Giubileo agatino che celebra il novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie della Patrona da Costantinopoli. Le reliquie di Sant'Agata furono, infatti, trafugate da Catania nel 1040 dal generale bizantino Giorgio Maniace e portate a Costantinopoli per farsi perdonare dall'imperatore. Dopo 86 anni di "esilio", nel 1126, i soldati Gisliberto e Goselmo, su ordine della Santa apparsa in sogno, riportarono le spoglie a Catania. Il vescovo Maurizio, consapevole dell'importanza storica e spirituale di quel ritorno, ordinò che tutti gli abitanti partecipassero alla processione a piedi nudi e vestiti di bianco, un segno di purezza e devozione.

