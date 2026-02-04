Nei prossimi mesi la statua dell’aquila di piazza XX Settembre a Ravenna verrà rimossa per essere restaurata. La decisione ha suscitato disappunto tra i cittadini, che spesso chiamano affettuosamente “l’aquila” quella che ora finirà in gabbia. La colonna su cui si trova presenta alcune criticità e necessita di interventi, ma l’assenza dell’animale si farà sentire, almeno per un po’, nella vita della piazza.

I ravennati nei prossimi mesi dovranno rinunciare all’aquila di piazza XX Settembre che a questo luogo ha finito per dare il nome, non quello ufficiale, ma affettivo. Appunto piazza dell’Aquila. Dopo le scosse di terremoto di metà gennaio, che per fortuna non hanno avuto gravi conseguenze, sembrava fossero state le statue di Sant’Apollinare e San Vitale in piazza del Popolo a subire i danni più gravi, invece è risultato che la più danneggiata fosse la colonna di piazza XX Settembre con la sua aquila. Per questo entrambe – la colonna con la sua aquila alla sommità – saranno sottoposte a un approfondito intervento di restauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’aquila finisce in gabbia. La colonna sarà restaurata: "Qui le maggiori criticità"

