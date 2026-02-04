L’Antitrust multa eDreams per 9 milioni di euro | consumatori ingannati e manipolati

L’Antitrust ha deciso di multare eDreams con 9 milioni di euro. L’Autorità ha accertato che la piattaforma ha usato pratiche ingannevoli per promuovere l’abbonamento Prime. Le pubblicità promettevano sconti, ma in realtà i consumatori si sono trovati a essere manipolati e superficiali nel capire le condizioni. La multa arriva dopo un’indagine che ha evidenziato come eDreams abbia disatteso le regole di trasparenza, creando confusione tra gli utenti.

L’ Antitrust ha multato eDreams per pratiche commerciali scorrette legate all’ abbonamento Prime, quello che promette sconti e che però, secondo l’Autorità garante della concorrenza, è presentato in modo da trarre in inganno i consumatori. La multa, che ammonta complessivamente a 9 milioni, fa riferimento a due distinte modalità che «causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i cosiddetti dark patterns». L’Antitrust contro le «strategie manipolative» di eDreams. L’Autorità ha accertato che le società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Antitrust multa eDreams per 9 milioni di euro: consumatori ingannati e manipolati Approfondimenti su eDreams Multato eDreams, multa di 9 milioni dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette L’Antitrust ha multato eDreams di 9 milioni di euro. Antitrust multa eDreams, sanzione da milioni per pratiche commerciali scorrette L’Antitrust ha multato eDreams per pratiche commerciali scorrette. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su eDreams Multato Argomenti discussi: eDreams, multa Antitrust da 9 milioni: perché e cosa sono i dark patterns; L'Antitrust multa eDreams: Clienti manipolati per abbonamenti non voluti e difficili da cancellare; Antitrust: multa da 9 milioni a eDreams per pratiche commerciali scorrette; Antitrust, 9 milioni di multa a Edreams per pratiche commerciali scorrette. Antitrust, multa di 9 milioni di euro a eDreams per pratiche commerciali scorretteL’Autorità ha punito la società per aver utilizzato strategie ingannevoli e aggressive, come time pressure e artificial scarcity, per spingere i consumatori verso abbonamenti Prime, ostacolando anche ... italiaoggi.it Antitrust, 9 milioni di multa a Edreams per pratiche commerciali scorretteNove milioni di euro: a tanto ammonta la sanzione stabilita dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S. msn.com Ryanair chiude il terzo trimestre 2026 con utili in forte calo per l’effetto della multa Antitrust, ma ricavi, traffico passeggeri e tariffe crescono. Stime riviste al rialzo - facebook.com facebook Ryanair, utili in netto calo: pesa la multa dell’Autorità antitrust l.euronews.com/rbkD x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.