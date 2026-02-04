Lantieri si unisce al centrodestra | Longi propone la sua area in coalizione con Forza Italia

A Enna, in Sicilia, Luisa Lantieri ufficializza il suo passaggio al centrodestra. Longi apre alla possibilità di una coalizione, puntando a unire le forze di Forza Italia con altri partiti della zona. La mossa cambia gli equilibri politici locali e potrebbe influenzare le prossime scelte elettorali.

**L’area di Forza Italia di Luisa Lantieri si unisce al Centrodestra: Longi apre la porta a “venghi nella coalizione”** A Enna, in Sicilia, nel cuore del Centrodestra, si sta delineando un nuovo assetto politico. La deputata nazionale di Forza D’Italia, Eliana Longi, ha lanciato un appello diretto alla vicepresidente dell’Ars, Luisa Lantieri, invitandola a entrare nella coalizione del Centrodestra. Un movimento che, in un primo tempo, era stato considerato in fase di costruzione, con forti tensioni tra le diverse aree di Forza Italia. Ma ormai, con il ritmo accelerato delle elezioni locali previste per il 2026, la strategia sembra ormai convergere verso un’unione più ampia, con il tentativo di evitare divisioni interne che potessero compromettere la vittoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

