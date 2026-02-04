L' anima di Pescantina in Volti & Storie di Lino Cattabianchi

Pescantina si mostra come un mosaico di volti e storie nel nuovo libro di Lino Cattabianchi. L’autore ha raccolto i ritratti di persone che vivono e lavorano nel paese, dando vita a un quadro autentico e sincero. La pubblicazione racconta una comunità fatta di volti conosciuti e storie che si intrecciano, rendendo evidente come ogni volto porti con sé un pezzo di storia locale.

Un mosaico vivo di identità. Questa è la Pescantina che il giornalista Lino Cattabianchi ha saputo ricomporre nell'opera da poco pubblicata “Volti & Storie”. Il libro è una nuova tappa del progetto editoriale “Pescantina tra passato e presente” e si configura come un manifesto attivo contro il.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Pescantina Volti Storie, volti, racconti di vita. Memorie dal territorio Nel marzo del 2019, ho iniziato a collaborare con il Carlino, seguendo una regola fondamentale: raccontare storie, volti e memorie del territorio. Da psicoterapeuta a pittrice, i due volti di Emanuela Presepi nella mostra "Il suono dell'anima" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Pescantina Volti Argomenti discussi: L'anima di Pescantina in Volti & Storie di Lino Cattabianchi.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.