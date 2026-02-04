Noa Lang lascia il Napoli dopo sei mesi. La sua esperienza si è fermata bruscamente, tra tensioni e divergenze con la società. Il giocatore ha deciso di non proseguire, anche per concentrarsi sui Mondiali. La sua scelta ha sorpreso molti, lasciando un vuoto in squadra e tra i tifosi.

L’esperienza di Noa Lang al Napoli si è chiusa dopo appena sei mesi, con il trasferimento al Galatasaray avvenuto nel mercato di gennaio. Una separazione rapida, maturata tra difficoltà tecniche e rapporti interni mai realmente decollati. A fare chiarezza sulle ragioni dell’addio è stato lo stesso esterno offensivo, intervenuto nel Transfer Deadline Show di ESPN. Lang ha raccontato senza giri di parole il clima vissuto in azzurro, lasciando intendere come il rapporto con la guida tecnica abbia pesato in maniera decisiva: “Penso che sia ovvio. Come posso dirlo in modo normale. non è andata bene con l’allenatore, lasciamo perdere. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lang spiega l’addio al Napoli: tensioni e scelta per i Mondiali

Il Napoli si prepara a una possibile separazione da Lang e Lucca, due giocatori considerati sacrificabili per fare cassa.

Il Napoli si prepara a salutare Lang e Lucca, i giocatori individuati come possibili partite di vendita per finanziare nuove acquisizioni.

