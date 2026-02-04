Lang si scaglia contro Conte dopo il suo addio al Napoli è un attacco durissimo | Un giorno si saprà tutto

Noa Lang non risparmia parole e attacca duramente Antonio Conte, dopo che l’allenatore ha lasciato il Napoli. In un’intervista, il giocatore olandese afferma che “bisogna essere trattati in modo equo” e sottolinea che non crede che ciò sia successo nel suo caso. La polemica tra i due continua a tenere banco nel mondo del calcio, con Lang che promette: “Un giorno si saprà tutto”.

Attacco durissimo di Noa Lang nei confronti di Antonio Conte dopo il suo addio al Napoli: "Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse affatto. Un giorno si saprà tutto".

