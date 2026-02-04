Lang rompe il silenzio e racconta i mesi passati a cercare di lavorare con Conte senza riuscirci. Dopo tante panchine e delusioni, il calciatore si dice pronto a voltare pagina e pensa già al Mondiale, lasciando alle spalle un rapporto che definisce “mai sbocciato” e che ha causato non pochi problemi.

Sei mesi, tante panchine e un rapporto mai sbocciato con Antonio Conte: Noa Lang racconta perché ha deciso di voltare pagina pensando anche al Mondiale “Con lui non è mai scattata la scintilla”. Bastano poche parole per riaprire una storia chiusa solo da qualche settimana. Noa Lang torna sull’addio al Napoli e lo fa senza giri larghi, spiegando perché dopo appena sei mesi ha lasciato l’Italia per ripartire dal Galatasaray. L’olandese, oggi in prestito in Turchia, ha parlato a Espn mettendo a fuoco il punto centrale della sua esperienza azzurra: il rapporto con Antonio Conte. Un rapporto che, a suo dire, non è mai nato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lang e i problemi con Conte: "Non era equo, un giorno si saprà tutto"

Noa Lang torna a criticare Antonio Conte, questa volta parlando chiaro ai microfoni di ESPN.

Noa Lang non risparmia parole e attacca duramente Antonio Conte, dopo che l’allenatore ha lasciato il Napoli.

