Noa Lang torna a criticare Antonio Conte, questa volta parlando chiaro ai microfoni di ESPN. L’attaccante olandese, ora in forza al Galatasaray, ha detto di non aver mai avuto feeling con l’ex allenatore della Juventus e del Tottenham, e ha aggiunto che bisogna essere trattati in modo equo. Lang non ha nascosto il suo disappunto, lasciando intendere che ci sono dettagli che verranno alla luce in futuro.

Lang attacca Conte: “Non ho avuto feeling con lui. Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse” Noa Lang è tornato ad attaccare Antonio Conte, lo ha fatto ai microfoni di Espn ora che veste la maglia del Galatasaray. “Il mio trasferimento al Galatasaray parla da sé, credo. Come posso dirlo in modo normale? Non ho avuto feeling con l’allenatore, lasciamo perdere. So che in Olanda spesso pensate che sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui sono sotto contratto. Ho un buon rapporto con quasi tutti nel club. Questo comportamento politico non mi si addice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang attacca Conte: “Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse, un giorno si saprà tutto”

