Lang al veleno per il suo addio al Napoli

L’addio di Lang al Napoli è stato tutt’altro che pacifico. Il tecnico ha lasciato il club in modo amaro, criticando apertamente l’allenatore e le scelte fatte. “Con Conte non è scattata la scintilla, non mi sentivo trattato onestamente”, ha dichiarato, lasciando intendere che il rapporto si fosse deteriorato. Mentre altri nel club preferivano che rimanesse, lui ha deciso di andare via con parole dure.

“Con Conte non è scattata la scintilla, non mi sentivo trattato onestamente! Gli altri non volevano che me ne andassi ma..” L’attaccante del Galatasaray, Noa Lang, torna sul suo addio al Napoli e ammette come, alla base della propria decisione, ci sia il rapporto con Conte. L’avventura di Noa Lang all’ombra del Vesuvio si chiude dopo un semestre travagliato. L’esterno offensivo olandese, prelevato in estate dal PSV, ha salutato il Napoli per approdare al Galatasaray con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Intervenuto ai microfoni di ESPN, il classe 1999 ha motivato l’addio puntando l’indice contro la gestione tecnica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Lang al veleno per il suo addio al Napoli Approfondimenti su Lang Napoli Lang al veleno per il suo addio al Napoli: «Con Conte non è scattata la scintilla, non mi sentivo trattato onestamente! Gli altri non volevano che me ne andassi ma…» Noa Lang non nasconde il suo risentimento per l’addio al Napoli. Lang si scaglia contro Conte dopo il suo addio al Napoli, è un attacco durissimo: “Un giorno si saprà tutto” Noa Lang non risparmia parole e attacca duramente Antonio Conte, dopo che l’allenatore ha lasciato il Napoli. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Ultime notizie su Lang Napoli Argomenti discussi: Napoli, Di Lorenzo torna a marzo ma Conte non si dà pace. Panchina d'Oro al veleno; Il Napoli campione d’Italia 30º in Champions League è un fallimento targato Antonio Conte. Napoli, Lang al veleno su Conte: Non ero trattato onestamente, un giorno si saprà tuttoNoa Lang e il Napoli, un feeling mai sbocciato. Acquistato la scorsa estate dal PSV Eindhoven per 25 milioni di euro, l'olandese non è riuscito a incidere con i campioni d'Italia e lo scorso mese si è ... msn.com Scegli la tua squadraL’attaccante del Galatasaray, Noa Lang, torna sul suo addio al Napoli e ammette come, alla base della propria decisione, ci sia il rapporto con Conte L’avventura di Noa Lang all’ombra del Vesuvio si c ... calcionews24.com "Forse ci rincontreremo quando saremo leggermente più vecchi e le nostre menti saranno meno frenetiche. E io andrò bene a te e tu andrai bene a me. Ma ora, io sono solo caos per i tuoi pensieri e tu sei veleno per il mio cuore." -Charles Bukowski - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.