lang al veleno per il suo addio al napoli

L’addio di Lang al Napoli è stato tutt’altro che pacifico. Il tecnico ha lasciato il club in modo amaro, criticando apertamente l’allenatore e le scelte fatte. “Con Conte non è scattata la scintilla, non mi sentivo trattato onestamente”, ha dichiarato, lasciando intendere che il rapporto si fosse deteriorato. Mentre altri nel club preferivano che rimanesse, lui ha deciso di andare via con parole dure.

“Con Conte non è scattata la scintilla, non mi sentivo trattato onestamente! Gli altri non volevano che me ne andassi ma..” L’attaccante del Galatasaray, Noa Lang, torna sul suo addio al Napoli e ammette come, alla base della propria decisione, ci sia il rapporto con Conte. L’avventura di  Noa Lang  all’ombra del Vesuvio si chiude dopo un semestre travagliato. L’esterno offensivo olandese, prelevato in estate dal PSV, ha salutato il  Napoli  per approdare al  Galatasaray  con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Intervenuto ai microfoni di  ESPN, il classe 1999 ha motivato l’addio puntando l’indice contro la gestione tecnica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

