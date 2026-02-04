L’affondo di Massabéo al convegno | Il futuro non è più quello che era

Il convegno al Palacastanet di Santa Lucia di Piave è iniziato con un intervento forte di Massabéo, che ha detto: “Il futuro non è più quello che era”. La sala si è riempita di ascoltatori attenti, mentre lui ha lanciato un messaggio chiaro e diretto, senza troppi giri di parole. L’atmosfera si è fatta tesa, con i presenti che hanno ascoltato con attenzione le sue parole, consapevoli che qualcosa sta cambiando.

Il palco del Palacastanet di Santa Lucia di Piave si è acceso, martedì 12 febbraio 2026, alle 21 in punto, con un’atmosfera che sapeva di rivelazione. Non un concerto, non un film, ma uno spettacolo teatrale che ha scosso il pubblico con la forza di una verità a lungo rimossa: l’età che avanza non è un nemico da combattere, ma un destino da abitare. *Vecchia sarai tu!*, il nuovo lavoro di Antonella Questa, ha aperto la seconda tappa della rassegna *Massabéo*, promossa da Stivalaccio Teatro con il sostegno del MiC, della Regione del Veneto e del Comune di Santa Lucia di Piave. Un evento che non si limita a intrattenere, ma obbliga a guardarsi dentro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’affondo di Massabéo al convegno: “Il futuro non è più quello che era Approfondimenti su Massabéo Futuro Rasha e Omer dopo il bacio al Grande Fratello: “Era quello che ci serviva, ora è tutto più facile” Agricoltura, produzioni e IA. Convegno che guarda al futuro Il 10 gennaio a Castiglione del Lago si terrà un convegno dedicato all’agricoltura e alle produzioni tipiche, con focus sull’impatto dell’intelligenza artificiale e dei cambiamenti climatici.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.