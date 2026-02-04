L' affondo del New York Times | Le Olimpiadi Milano Cortina sono un incubo logistico

Il New York Times attacca duramente le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, definendole un vero e proprio incubo logistico. La stampa internazionale non risparmia critiche sulla gestione e sull’organizzazione dell’evento, che rischia di diventare un problema più che un traguardo. La città si prepara a ospitare le gare, ma le difficoltà emerse fanno crescere preoccupazioni tra gli organizzatori.

L'affondo è netto, e senza appello: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono "un incubo logistico". Questa almeno l'opinione del New York Times che, in un reportage firmato da Jason Horowitz, corrispondente da Madrid del quotidiano newyorkese (dopo esserlo stato da Roma per tanti anni).

