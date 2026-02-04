L' addio a Marco Settimi il feretro del buttafuori morto sulla Cassia portato a spalla dai colleghi

L’intera comunità di Giove si prepara a salutare Marco Settimi, il 38enne morto sabato in un incidente sulla Cassia. Questa mattina, i colleghi hanno portato il feretro portato a spalla, tra il dolore e il silenzio. La chiesa si riempie di amici, conoscenti e persone che vogliono rendere omaggio a un uomo amato da tutti. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sotto shock per la tragedia.

A Giove, dove viveva, i funerali del 38enne morto nell'incidente a Capranica: chiesa gremiti. Il conducente dell'auto e l'autista del bus indagati per omicidio stradale Un'intera comunità stretta nel dolore, in un silenzio composto e carico di commozione. Nella chiesa di Giove i funerali di Marco Settimi, il 38enne residente nel paese umbro tragicamente morto sabato 31 gennaio in un drammatico incidente stradale sulla Cassia a Capranica. Per oggi, mercoledì 4 febbraio, il Comune di Giove ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere a mezz'asta e l'annullamento di eventi e iniziative pubbliche hanno accompagnato una giornata segnata da un profondo senso di partecipazione collettiva.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Questa mattina sulla Cassia a Capranica si è verificato un incidente che ha portato alla morte di Marco Settimi, un 39enne che lavorava come buttafuori.

