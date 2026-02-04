In Lunigiana nasce un nuovo progetto dedicato alla sanità: il ‘Laboratorio sulle domande impertinenti’. Qui, servizi e operatori lavorano fianco a fianco per capire meglio cosa serve davvero alle persone. L’obiettivo è rispondere ai bisogni sociali in modo più efficace e innovativo, puntando su domande dirette e senza mezzi termini. La speranza è di trovare soluzioni concrete per migliorare l’assistenza e i servizi sul territorio.

Nasce in Lunigiana il ‘Laboratorio sulle domande impertinenti’: servizi e operatori insieme per leggere i nuovi bisogni sociali. Si è svolto alcuni giorni fa, nella Sala Tobagi di Aulla, il primo Laboratorio di ricerca–intervento sulle domande impertinenti, un incontro molto partecipato che ha visto la presenza di numerosi operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, territoriali e ospedalieri della Lunigiana. L’iniziativa si è aperta con i saluti istituzionali di Roberto Valettini, Presidente della Società della Salute Lunigiana e di Liano Gia, primario di chirurgia, ed è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laboratorio per la sanità. Domande... impertinenti e sviluppo di nuovi servizi

Approfondimenti su Lunigiana Laboratorio

La rete sanitaria tra Carpi e Mirandola affronta criticità legate alla carenza di personale, mentre vengono introdotti nuovi servizi senza un'adeguata copertura.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lunigiana Laboratorio

Argomenti discussi: Laboratorio per la sanità. Domande... impertinenti e sviluppo di nuovi servizi; SANITÀ – Il laboratorio dell’ingiustizia: Israele e la sospensione del rigore scientifico; Medicina del territorio, il ruolo centrale dei Point of care testing nella sanità di prossimità; Il pronto soccorso dell’ospedale Apuane premiato come modello di eccellenza organizzativa.

Laboratorio per la sanità. Domande... impertinenti e sviluppo di nuovi serviziNasce in Lunigiana il ‘Laboratorio sulle domande impertinenti’: servizi e operatori insieme per leggere i nuovi bisogni sociali. Si è svolto alcuni giorni fa, nella Sala Tobagi di Aulla, il primo ... lanazione.it

Laboratorio Sanità 20/30 un cantiere aperto e partecipato per la riforma della sanitàil 7 e 8 luglio a Napoli, Città della Scienza si terrà l’evento Laboratorio Sanità 20/30, promosso dalla Fondazione per l’Innovazione e la sicurezza in Sanità, in collaborazione con l’Agenzia ... quotidianosanita.it

SANITÀ – AnMeD alla Conferenza stampa UAP: allarme sulla diagnostica di laboratorio. Interlandi: “Così si smantella un sistema essenziale per i cittadini” AnMeD – Associazione Nazionale di Medicina Diagnostica – ha partecipato alla Conferenza stampa pr - facebook.com facebook