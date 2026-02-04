Una giornata di tensione a Làbas, dove gli attivisti hanno occupato di nuovo gli spazi, nonostante il Comune abbia più volte chiesto la revoca di concessioni e finanziamenti. Ieri mattina, sotto il sole cocente di agosto, alcuni membri dell’associazione ‘Nata per sciogliersi’ si sono insediati nell’ex caserma Masini, senza l’autorizzazione. La questura ha intervenuto per sgomberare l’area, portando a uno scontro tra forze dell’ordine e attivisti. Fratelli d’Italia ha subito commentato,

Lo sgombero dell’ex caserma Masini durato ore sotto il sole cocente ad agosto 2017. Gli spazi concessi all’associazione ‘Nata per sciogliersi’ nel 2019, prima del rinnovo della convenzione. La lunga battaglia legale, fatta di ricorsi e controricorsi, con tanto di sentenza del Tar che ha annullato l’assegnazione. Il nuovo bando un anno fa, che ha sancito la parola fine al tira e molla. È una lunga storia quella che intreccia il Comune e Làbas, realtà che oggi trova casa in vicolo Bolognetti (dove prima era presente un convento), finito nel mirino delle opposizioni per la partecipazione alla manifestazione di Torino a favore del centro sociale Askatasuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Làbas, la storia infinita. FdI: "È una vergogna. Ora il Comune revochi spazi e finanziamenti"

A Torino si sono verificati violenti scontri in strada durante le proteste per lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

L'Inter sta lavorando per prolungare il contratto di Federico Dimarco, rafforzando il suo legame con il club.

