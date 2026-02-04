La vita nascosta nel legno | lo studio padovano che svela le reti segrete degli insetti

La scoperta di un gruppo di ricercatori padovani svela come un tronco apparentemente semplice possa celare un mondo complesso di insetti e reti invisibili. All’interno di un albero, quello che sembra un legno solido si trasforma in un vero e proprio labirinto di cunicoli, incontri e scambi biologici. Un lavoro che mette in luce quanto ci sia ancora da scoprire sotto la superficie di ciò che ci sembra più ovvio.

Un tronco d'albero, che dall'esterno sembra compatto e immobile, in realtà può nascondere un vero labirinto di cunicoli, incontri e scambi biologici. È quanto rivela una nuova ricerca coordinata dall'Università di Padova, che ha utilizzato la tomografia a raggi X per ricostruire in tre dimensioni.

