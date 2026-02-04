La Virtus Bologna perde in casa contro l’Asvel, ultima in classifica. Nonostante i 20 punti di Edward, i bianconeri non riescono a evitare la sconfitta, complicata dalle assenze di Diouf, Pajola e Morgan. I francesi vincono 80-70 e conquistano la prima vittoria in trasferta in questa Eurolega.

Sconfitta molto pesante quella subita dalla Virtus, che cade 70-80 in casa contro l'Asvel ultimo in classifica nella 26ª giornata di Eurolega. Bologna, al terzo ko interno consecutivo, paga a caro prezzo le assenze di Diouf, Pajola e Morgan, e non riesce a tener botta contro il grandissimo atletismo dei francesi. Il divario fisico si traduce in 17 rimbalzi offensivi catturati dalla squadra di Poupet contro i 6 delle Vu-Nere, dato decisivo per spiegare la vittoria (la prima esterna in stagione) dell'Asvel. Watson sferra i colpi per l'allungo decisivo nel 4º periodo e Ndiaye è incontenibile sotto canestro, mentre alla Virtus non basta un Edwards da 20 punti per centrare la rimonta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Virtus Bologna incerottata cade in casa con l'Asvel ultimo in classifica

La Virtus Bologna scende in campo questa sera contro l’ASVEL Villeurbanne, ultima in classifica.

La Virtus Bologna perde in casa contro l’Asvel Villeurbanne e vede allontanarsi la possibilità di entrare nella top 10 dell’Eurolega.

Diretta/ Virtus Bologna Villeurbanne (risultato finale 70-80): colpaccio francese (4 febbraio 2026)Diretta Virtus Bologna Villeurbanne streaming video tv, oggi 4 febbraio 2026: orario e risultato live della partita per l’Eurolega di basket. ilsussidiario.net

#GameDay Round 26 EuroLega Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne Virtus Arena 20:30 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno facebook

Virtus Bologna-Asvel di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming #SkySportBasket #Eurolega #VirtusBologna #Asvel x.com