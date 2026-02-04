La Virtus Bologna incerottata cade in casa con l' Asvel ultimo in classifica
La Virtus Bologna perde in casa contro l’Asvel, ultima in classifica. Nonostante i 20 punti di Edward, i bianconeri non riescono a evitare la sconfitta, complicata dalle assenze di Diouf, Pajola e Morgan. I francesi vincono 80-70 e conquistano la prima vittoria in trasferta in questa Eurolega.
Sconfitta molto pesante quella subita dalla Virtus, che cade 70-80 in casa contro l'Asvel ultimo in classifica nella 26ª giornata di Eurolega. Bologna, al terzo ko interno consecutivo, paga a caro prezzo le assenze di Diouf, Pajola e Morgan, e non riesce a tener botta contro il grandissimo atletismo dei francesi. Il divario fisico si traduce in 17 rimbalzi offensivi catturati dalla squadra di Poupet contro i 6 delle Vu-Nere, dato decisivo per spiegare la vittoria (la prima esterna in stagione) dell'Asvel. Watson sferra i colpi per l'allungo decisivo nel 4º periodo e Ndiaye è incontenibile sotto canestro, mentre alla Virtus non basta un Edwards da 20 punti per centrare la rimonta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
