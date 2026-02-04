La versione di Simionato davanti al giudice non cambia molto. L’uomo ha spiegato di essere scappato perché si trovava in mezzo alla folla, con un poliziotto a terra dietro di lui. Ha detto di essersi girato e di aver visto il poliziotto steso e le persone intorno, così si è allontanato. Ora il tribunale deciderà se concedergli i domiciliari.

«Procedevo nella folla, stavo scappando e più volte ho visto un celerino dietro di me; mi sono girato, ho visto il poliziotto a terra; ho visto le persone che erano su di lui e mi sono allontanato. Non ho spinto nessuno». È la dichiarazione spontanea resa durante l'udienza di convalida dell'arresto da Angelofrancesco Simionato, il 22enne di Grosseto coinvolto nell'aggressione all'agente di polizia Alessandro Calista, avvenuta sabato scorso durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna. La gip di Torino Irene Giani ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari. La decisione – scrive la giudice – è conseguenza della «giovanissima età dell'indagato e il suo stato di incensuratezza, nonché considerato che il pericolo di reiterazione pare collegato a filo diretto con la possibilità di partecipare ad altri eventi collettivi della medesima natura, in concreto impedita dall'applicazione della predetta misura». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La versione di Simionato davanti al giudice. Ecco perché va ai domiciliari: i motivi

Approfondimenti su Simionato Polizia

La gip di Torino ha deciso di mettere agli arresti domiciliari Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto arrestato dopo la manifestazione del 31 gennaio.

La polizia ha arrestato Angelo Simionato, un ragazzo di 22 anni di Grosseto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Simionato Polizia

Argomenti discussi: Violenza nel corteo pro Askatasuna di Torino: parlano Alessandro, il poliziotto aggredito, e Lorenzo che lo ha salvato. La squadra è rimasta sempre unita, dai video non si vede.

Torino: Arresto di Angelo Simionato per Violenza Durante la ManifestazioneAngelo Simionato Giovane Attivista Anarchico - 22 anni Profilo Attivista politico appassionato e impegnato, con un forte senso di giustizia sociale e diritti civili. Esperto nella mobilitazione di gru ... notizie.it

Askatasuna, Angelo Simionato ai domiciliari dopo gli scontri: scarcerati Matteo Campaner e Pietro DesideriAngelo Simionato ai domiciliari dopo gli scontri di Torino del 31 gennaio: è indagato per concorso in lesioni a pubblico ufficiale e resistenza ... virgilio.it

La Stampa. . La star dell'hip-hop Snoop Dogg ha portato la torcia olimpica a sorpresa a Gallarate. Il rapper ha indossato l'uniforme ufficiale di Milano Cortina 2026 e ha accennato qualche passo di danza davanti alla folla. Snoop Dogg in versione tedoforo lo a - facebook.com facebook