La versione di Rayan il figlio complice del ladro ucciso dal padrone di casa | C’ero ma sono rimasto fuori

La versione di Rayan il figlio complice del ladro ucciso dal padrone di casa

La polizia ha confermato che Rayan Massa, il figlio di 18 anni di Adamo Massa, si è consegnato martedì pomeriggio. Il ragazzo ha ammesso di essere stato presente al momento della rapina, ma ha insistito sul fatto di essere rimasto fuori dall’azione. La sua testimonianza avvalla la versione di alcuni vicini, che avevano visto il giovane nei dintorni ma senza coinvolgimento diretto. La scena si complica, mentre le indagini proseguono per chiarire i ruoli di tutti i presenti quella notte in via Montello.

Si è costituito ieri Rayan Massa, il figlio appena 18enne di Adamo Massa, il 37enne italiano di etnia sinti morto durante la tentata rapina del 14 gennaio in via Montello. Colpito con una coltellata dal proprietario di casa, Jonathan Rivolta, 33 anni, al culmine di una colluttazione. Il giovane si è presentato spontaneamente dai carabinieri dopo il decreto di fermo emesso dalla Procura di Busto Arsizio. Ora si trova in carcere, a disposizione del gip, mentre il pubblico ministero Nadia Calcaterra prosegue le indagini. Rayan è ritenuto dagli investigatori complice del padre. Sarebbe entrato anche lui nella villetta di Rivolta.

