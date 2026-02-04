La Vaianese sconfitta Prato Sport | pareggio

Questa sera a Firenze si sono vissuti momenti intensi nei campi di calcio. Il Peretola ha continuato a credere nei playoff, grazie anche ai risultati delle altre squadre. La partita tra Firenze Nord e Prato Sport si è conclusa con un pareggio, dopo un incontro molto combattuto e equilibrato. I punti lasciati sui campi cambiano la corsa alle posizioni di testa e tengono vivo il sogno di arrivare lontano.

Il Peretola continua a sognare i playoff, confortato dai risultati. Dall'altra parte, Firenze Nord e Prato Sport si sono spartiti la posta in palio al termine di un incontro combattuto ed equilibrato. Questo il punto sulla diciassettesima giornata del campionato di Terza Categoria, conclusasi con gli ormai tradizionali posticipi del lunedì sera. A Vaiano, è passato come detto il Peretola: Sordi (doppietta) e Mugnaioni hanno griffato il 3-2 ai danni della Vaianese (nonostante gli acuti di Ramos e Lazarus) che lancia i fiorentini al quarto posto in classifica a pari merito con Calenzanese e Carmignano (32 punti per tutte e tre le contendenti).

