la trasparenza del sorteggio

La discussione sulla riforma costituzionale si riaccende, questa volta puntando il dito sul metodo di selezione dei membri della magistratura. Chi si oppone alla modifica sostiene che il sorteggio, introdotto per scegliere i componenti del Csm e dell’Alta Corte di Giustizia, potrebbe portare a una maggiore dipendenza dal governo. Nonostante i fautori del sì negano che ci sia una volontà di controllare la magistratura, molti restano scettici e chiedono chiarimenti sui rischi di influenze esterne. La questione resta al centro del dibattito politico

Per sostenere che la revisione costituzionale sottoporrà la magistratura al governo, non trovando una esplicita affermazione in tal senso nel testo della legge di riforma, i fautori del no attribuiscono tale (ipotetica) conseguenza all'introduzione del sorteggio per la selezione dei componenti dei due Csm e dell'Alta Corte di Giustizia. Il meccanismo di estrazione a sorte sarebbe studiato apposta per far prevalere sempre i componenti laici, i quali saranno estratti da una lista formata dal Parlamento tra soggetti di particolare esperienza, mentre i magistrati saranno sorteggiati secondo le modalità che verranno stabilite dalla legge. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nella Commissione Trasparenza, presieduta da Antonio Cammarota, è stata ascoltata la dirigente del settore patrimonio.

Argomenti discussi: Separazione delle carriere e sorteggio al Csm, necessario votare sì; Referendum, perché il Sì rafforza garanzie e credibilità della giustizia: più trasparenza, meno patologie correntizie e migliori tutele per pm e cittadini; Referendum sulla giustizia, il parere critico del magistrato Mammucci; Referendum sulla Giustizia: Documento del Partito Democratico di Troina sull’avvio della campagna referendaria.

Referendum, Gratteri smonta il fronte del Sì: Gente in malafede, chiama ‘sorteggio’ un elenco di prescelti della politica. Su La7Gente in malafede, da loro slogan e sciocchezze. Gratteri smaschera la propaganda del Sì sul referendum giustizia: magistrati sorteggiati seccamente tra tutti quelli in servizio, laici invece tempe ... ilfattoquotidiano.it

Raimondo Orrù interviene su @LaVeritaWeb: voterà Sì alla riforma della giustizia, indicando separazione delle carriere, superamento del correntismo e sorteggio come strumenti di trasparenza. #SìRiforma #referendum #magistratura #giustizia #ilgiudiceseitu x.com

Nicola Gratteri smonta la narrazione sul sorteggio come garanzia di trasparenza. Secondo il procuratore di Napoli, il nuovo meccanismo sui due CSM separati non elimina le distorsioni, ma rischia di crearne di nuove, perché il sorteggio può essere pilotato già - facebook.com facebook