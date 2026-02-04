Alle quattro e trenta del mattino, a Catania, un antico sacello si apre dopo anni di chiusura. I fedeli si radunano in silenzio, aspettando di poter riscoprire il loro momento sacro. La città si sveglia lentamente, ma quella porta che si apre porta con sé una speranza lunga anni.

Alle quattro e trenta del mattino, a Catania, il silenzio della città è rotto da un suono che non si sente da anni: il cigolio lento, quasi reverente, di una porta di legno antico che si apre. Non è un rumore qualsiasi. È il primo respiro del sacello di Sant’Agata, chiuso per oltre un decennio, che finalmente si spalanca al mondo. Dentro, il busto reliquiario, coperto da un velo di seta bianca ricamata a mano, è stato sollevato con estrema delicatezza dal sacerdote incaricato, mentre migliaia di persone, già radunate in piazza Duomo, trattennero il fiato. È il 4 febbraio 2026, e per la prima volta da quasi un ventennio, Sant’Agata torna tra i suoi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La tradizione ritorna: il sacello di Sant’Agata aperto dopo anni, con i fedeli in attesa di un incontro sacro

