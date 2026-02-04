Simone Leoni, leader di Forza Italia Giovani, torna a far parlare di sé. Questa volta, con frasi su neri e disabili, sembra voler spostare l’attenzione sulla scena politica. Le sue dichiarazioni hanno già provocato reazioni e polemiche. La sua uscita crea un nuovo capitolo nella discussione che coinvolge anche il generale Roberto Vannacci. La questione resta aperta, mentre il dibattito si infiamma sui social e nei media.

Simone Leoni, leader di Forza Italia Giovani, ha già polemizzato in passato con il generale Roberto Vannacci. Per l'azzurro, la fuoriuscita di Vannacci dalla Lega costituisce «un'occasione» per il centrodestra. Vannacci lascia. Lei dirà per incompatibilità valoriale ed è un punto di vista. C'è però un tema di calcolo elettorale: vi farà perdere nel 2027? «La fuoriuscita di Vannacci può essere l'occasione per il centrodestra di aprire un dibattito pragmatico sui diritti civili e sulla libertà economica riconnettendosi ad una parte di Paese - soprattutto giovane - che pur non essendo di sinistra in questi anni faceva fatica a votare a destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La sua fuoriuscita ci regala un’occasione: le frasi su neri e disabili aiutano la sinistra"

