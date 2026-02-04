La band Funkuantobasta ha fatto tappa a Firenze per una performance speciale durante le celebrazioni del Carnevale. La formazione, formata da musicisti eugubini, ha portato il suo ritmo tra la gente, attirando l’attenzione di tanti passanti. I musicisti si sono presentati come veri e propri ambasciatori delle note, portando il loro stile in una città che ha risposto con entusiasmo. La giornata di festa si è arricchita di musica e allegria, con il pubblico coinvolto che ha apprezzato il loro concerto in un pomeriggio di primavera.

C’era anche un tocco eugubino nel pomeriggio di festa che Firenze ha celebrato la scorsa domenica per dare il benvenuto al Carnevale. Protagonista dell’evento è stata la Funkuantobasta Street Band, che intorno alle ore 15 è partita da piazza Santa Maria Novella per poi snodarsi lungo le vie del centro storico fiorentino, fino a raggiungere piazza della Signoria e Palazzo Vecchio, trasformando il cuore della città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il pubblico, composto da cittadini e numerosi turisti, ha accompagnato il corteo musicale con curiosità ed entusiasmo, lasciandosi coinvolgere dall’energia della band e dal suo repertorio dinamico e travolgente, capace di spaziare dal Funk al Pop, passando per arrangiamenti originali e reinterpretazioni delle grandi hit del momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La street band va in trasferta. Funkuantobasta vola a Firenze: "Noi, ambasciatori delle note"

Approfondimenti su Funkuantobasta Firenze

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Funkuantobasta Firenze

Argomenti discussi: La street band va in trasferta. Funkuantobasta vola a Firenze: Noi, ambasciatori delle note; Sarà il Carnevale delle band: la street parade sul viale Italia; Il Boss a Minneapolis; Streets of Minneapolis, l’urlo del Boss.

Quando Bruce Springsteen sciolse la E Street BandQuando si pensa a Bruce Springsteen è inevitabile associare il pensiero alla fedele e insostituibile E Street Band, il gruppo che lo sostiene musicalmente sin dall'inizio della sua carriera, al netto ... rockol.it

L'eugubina Funkuantobasta Street Band ha animato il Carnevale di Firenze. "Partecipazione incredibile" x.com

Funkuantobasta. Bruno Mars · I Just Might. Firenze, sei pronta Il 1° febbraio portiamo il funk tra le strade della culla del Rinascimento. Non sarà la solita passeggiata in centro, ve lo garantiamo! Ci vediamo in piazza per far tremare i sampietrini a ritmo di F - facebook.com facebook