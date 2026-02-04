Durante la finale del Super Bowl, circolano voci strane sugli infortuni che sarebbero causati da una centrale elettrica nelle vicinanze dello stadio. La NFL ha deciso di intervenire per chiarire la situazione e smentire queste teorie bizzarre.

Negli Stati Uniti si sta parlando molto del Levi’s Stadium, dove l’8 febbraio si giocherà il Super Bowl (la finale del campionato statunitense di football americano, la NFL) tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Attorno a questo stadio sta infatti circolando una teoria piuttosto bizzarra, secondo la quale una sottostazione elettrica vicina allo stadio causerebbe infortuni ai giocatori. È un’ipotesi senza alcun fondamento scientifico, ma i San Francisco 49ers – la squadra che gioca al Levi’s Stadium – hanno deciso di indagare lo stesso. La questione è stata molto discussa e alla fine è dovuta intervenire pure la stessa NFL. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La stramba teoria sugli infortuni nello stadio della finale del Super Bowl

Approfondimenti su Super Bowl NFL

Durante il Super Bowl, il pubblico ha assistito a un momento inatteso: la reunion di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, protagonisti di Jurassic Park, nello spot pubblicitario.

I Patriots si sono qualificati per il Super Bowl battendo i Broncos 10-7 sotto la neve di Denver.

Ultime notizie su Super Bowl NFL

