La strada delle Olimpiadi Camion prende fuoco nella galleria della 36

Questa mattina un camion ha preso fuoco nella galleria della Statale 36, lungo la strada che porta a Milano e Cortina. L’incendio ha creato subito caos, con il traffico bloccato e i soccorritori che sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme. La galleria è stata chiusa, e si registrano code chilometriche lungo la strada. Per ora, nessuno sembra essere rimasto ferito gravemente, ma la situazione resta sotto controllo.

Come una bomba a orologeria pronta a esplodere da un momento all'altro, all'interno di una galleria della Statale 36, la superstrada delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026. Ieri mattina su un camion alimentato a gnl, gas naturale liquefatto, si è sviluppato un principio di incendio mentre transitava in direzione sud verso Lecco all'interno della galleria Monte Piazzo, tra Colico e Dorio, il tunnel più lungo della Statale 36. A innescare il rogo è stato probabilmente il surriscaldamento dei freni, con i dischi diventato incandescenti, proprio vicino al serbatoio del propellente. Per la forte pressione una valvola prima ha sfiatato, poi ha ceduto di schianto, senza più possibilità di controllare il flusso di gnl, con il rischio di una deflagrazione.

