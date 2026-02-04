La storia di amicizia tra la violoncellista di Gerusalemme e il compositore di Gaza

La storia tra Lucia e Mahmoud dimostra come l’amicizia possa superare le divisioni. Lucia, violoncellista di Gerusalemme, e Mahmoud, compositore di Gaza, si sono incontrati e sono diventati amici nonostante le tensioni tra le loro città. Ora condividono musica e momenti di solidarietà, portando un messaggio di speranza in un’area segnate da conflitti.

Dal Medio Oriente arriva anche una storia di speranza: l'amicizia tra Lucia, violoncellista di Gerusalemme, e Mahmoud, compositore di Gaza. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.

