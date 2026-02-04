La squadra di bob giamaicana ha una storia da film
Una squadra di bob giamaicana si prepara alle Olimpiadi invernali come se fosse un film. Tra i protagonisti ci sono un pescatore, un ex compagno di staffetta di Bolt, un campione di kickboxing e un velocista britannico. Sono tutti pronti a sfidarsi sulle piste di ghiaccio, dimostrando che lo sport può sorprendere di tutto.
Cosa ci fanno un pescatore, un compagno di staffetta di Bolt, un campione di kickboxing e un velocista britannico alle Olimpiadi invernali? Facile: gareggiano nelle piste da bob. Per la Giamaica. Quattro storie incredibili e un sogno in comune: arrivare a medaglia - sarà possibile? - e riscrivere la storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, ripercorriamo la storia incredibile della nazionale giamaicana di bob
