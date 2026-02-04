La squadra di bob giamaicana ha una storia da film

Una squadra di bob giamaicana si prepara alle Olimpiadi invernali come se fosse un film. Tra i protagonisti ci sono un pescatore, un ex compagno di staffetta di Bolt, un campione di kickboxing e un velocista britannico. Sono tutti pronti a sfidarsi sulle piste di ghiaccio, dimostrando che lo sport può sorprendere di tutto.

