La sposa! | Christian Bale urlava per non impazzire durante le sei ore di trucco | Liberavo la disperazione

Christian Bale ha urlato di rabbia per ore mentre si sottoponeva al trucco per il suo nuovo film. L’attore si è lasciato andare, confessando di aver provato una vera e propria disperazione durante le sei ore di preparazione per il ruolo del Mostro di Frankenstein.

La star del nuovo film diretto da Maggie Gyllenhaal si sfogava in questo modo durante il lungo periodo trascorso al make-up per il ruolo del Mostro di Frankenstein. Intervistato da Entertainment Weekly, Christian Bale ha raccontato di aver trascorso sei ore al giorno al trucco per interpretare il Mostro di Frankenstein nel nuovo film diretto da Maggie Gyllenhaal, La sposa!, rilettura in chiave moderna del classico del 1935, La sposa di Frankenstein. Nel ruolo della protagonista femminile è stata scelta Jesse Buckley, recentemente candidata all'Oscar come miglior attrice per Hamnet di Chloé Zhao.

