La tensione torna a salire a Torino. La sinistra riaccende il dibattito sulle violenze, riproponendo vecchie accuse di trame nere e fascismo. Dopo aver cavalcato ogni emergenza per zittire il dissenso, ora si torna a parlare di minacce e violenze, alimentando un clima di paura tra i cittadini.

Dopo aver cavalcato ogni emergenza per reprimere il dissenso, la sinistra rispolvera le trame nere sulle violenze di Torino. Sono tornati i bei tempi di una volta. Quelli della diffidenza verso lo Stato oppressore e gli sbirri violenti, quelli della lotta contro la repressione e delle trame nere. Concita De Gregorio su Repubblica scodella un commento che arriva diretto dagli anni di piombo sulle violenze di Torino. S’improvvisa pistarola, la nostra editorialista di punta, e pone domande retoriche e suggestive: cui prodest? A chi giova la violenza? Ma allo Stato imperialista, ovviamente, al governo dei padroni, che si costruisce una buona scusa per inasprire le pene e allungare le grinfie sui cittadini inermi che vogliono solo manifestare liberamente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra rispolvera strategia della tensione e pericolo fascista

Approfondimenti su Torino violenza

In Venezuela, Donald Trump ha richiamato la «dottrina Monroe» per giustificare l’azione militare del 3 gennaio, che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e al trasferimento negli Stati Uniti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torino violenza

Argomenti discussi: La sinistra rispolvera strategia della tensione e pericolo fascista.

Nonostante il 63% degli italiani chieda a gran voce una svolta nel sistema giustizia, la sinistra rispolvera il logoro copione del "soccorso rosso". - facebook.com facebook