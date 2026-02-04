La sinistra rispolvera strategia della tensione e pericolo fascista
La tensione torna a salire a Torino. La sinistra riaccende il dibattito sulle violenze, riproponendo vecchie accuse di trame nere e fascismo. Dopo aver cavalcato ogni emergenza per zittire il dissenso, ora si torna a parlare di minacce e violenze, alimentando un clima di paura tra i cittadini.
Dopo aver cavalcato ogni emergenza per reprimere il dissenso, la sinistra rispolvera le trame nere sulle violenze di Torino. Sono tornati i bei tempi di una volta. Quelli della diffidenza verso lo Stato oppressore e gli sbirri violenti, quelli della lotta contro la repressione e delle trame nere. Concita De Gregorio su Repubblica scodella un commento che arriva diretto dagli anni di piombo sulle violenze di Torino. S’improvvisa pistarola, la nostra editorialista di punta, e pone domande retoriche e suggestive: cui prodest? A chi giova la violenza? Ma allo Stato imperialista, ovviamente, al governo dei padroni, che si costruisce una buona scusa per inasprire le pene e allungare le grinfie sui cittadini inermi che vogliono solo manifestare liberamente. 🔗 Leggi su Laverita.info
Con l’attacco in Venezuela Trump rispolvera la «dottrina Monroe»: cos’è la storica strategia di supremazia americana
In Venezuela, Donald Trump ha richiamato la «dottrina Monroe» per giustificare l’azione militare del 3 gennaio, che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e al trasferimento negli Stati Uniti.
Lorenzo Caccialupi travolto dall'orrore della sinistra: "Dovevi morire tu, fascista!"
Nonostante il 63% degli italiani chieda a gran voce una svolta nel sistema giustizia, la sinistra rispolvera il logoro copione del "soccorso rosso". - facebook.com facebook
