Questa mattina al Senato si è acceso il dibattito sulle violenze di Torino. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha già preso la parola per spiegare cosa sta succedendo, mentre i senatori si preparano a votare sulle risoluzioni. La politica si concentra su come rispondere agli incidenti e sulla possibile soluzione del problema.

È il giorno della verità oggi al Senato, dove è atteso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per le comunicazioni sulle violenze di Torino, cui seguirà il voto sulle risoluzioni. Uno scenario che l’opposizione ha cercato di bloccare schierandosi contro, nella capogruppo di ieri, la trasformazione dell’intervento che inizialmente era previsto come informativa e che dunque non prevedeva un voto a seguire, come successo ieri alla Camera. Meloni dopo i fatti di Torino: «Serve chiarezza da parte di tutti». Ospite della trasmissione Far West su Rai 3, ieri sera, la premier Giorgia Meloni ha rilanciato l’auspicio già espresso nel vertice di Palazzo Chigi di lunedì per un impegno comune sul tema, dopo i fatti di Torino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sinistra alla prova del voto su Torino. Meloni: «Serve un impegno comune. Speriamo…» (video)

Approfondimenti su Torino Violenze

La Premier Giorgia Meloni ribadisce che l’Italia non farà passi indietro sulla sicurezza.

Il governo chiede uno sforzo condiviso anche dall’opposizione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Torino Violenze

Argomenti discussi: Di chi è Tolkien? La sinistra prova a soffiarlo alla destra; Usa, partito trasversale anti-Ai mette alla prova le divisioni tra destra e sinistra; L’irruzione di Vannacci e la vittoria dei governatori: così il Generale può consegnare Palazzo Chigi alla sinistra; MasterChef 15, il genovese Alessandro entra nei 10 finalisti (poi rischia l'eliminazione).

Se tre indizi fanno una provaSe tre indizi fanno una prova, siamo alla vigilia della sentenza sulla sinistra italiana. Una sentenza che la porta fuori dall'Occidente finora conosciuto. La piazza e il Parlamento ci mostrano il cul ... ilgiornale.it

"Utilizzare i fatti gravi di Torino per attaccare la sinistra e accusarla di connivenza con i facinorosi è da irresponsabili. Una volgare bugia. È il momento della responsabilità, non della propaganda. - facebook.com facebook

#Torino e l’autolesionismo (perpetuo) della sinistra.Mentre i violenti sono una rete europea SE È SOLO “PIAZZA CHE SBAGLIA” @ecisnetto con @GoffredoBuccini Corriere della Sera, Tyrannis @NeriPozza , @mariolavia @Linkiesta e Gianni Oliva Storico e S x.com