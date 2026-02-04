la sfida con faenza prevendita sul sito wwwetesit

Domani alle 18, l’Adamant Ferrara Basket sfida in casa il Faenza alla Giuseppe Bondi Arena. I biglietti sono già in vendita sul sito www.etes.it. La partita si preannuncia come un match importante per entrambe le squadre, e i tifosi sono già in fila per assicurarsi il loro posto.

Adamant Ferrara Basket comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per la sfida tra Adamant Ferrara e Tema Sinergie Faenza, in programma domenica 8 febbraio alle 18 presso la Giuseppe Bondi Arena. La partita è valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. In occasione del match contro Tema Sinergie Faenza sarà consentito l’ingresso all’impianto sportivo a tutti i tifosi in possesso di regolare titolo di accesso nominale. I biglietti sono in vendita online sul sito www.etes.it. I tagliandi per il settore ospiti, al prezzo unico di 10 euro, saranno acquistabili online entro e non oltre le ore 19 di sabato 7 febbraio, come da disposizioni dell’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

