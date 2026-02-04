La rivoluzione americana diventa un cortometraggio con intelligenza artificiale, dove attori digitali interpretano personaggi veri. Aronofsky avverte: gli strumenti stanno arrivando e chi non si muove rischia di lasciare spazio a qualcun altro. È una sfida tra creatori e tecnologia, e il regista mette in guardia sul futuro del cinema e della narrazione.

Darren Aronofsky lo ha detto piuttosto chiaramente: "Gli strumenti stanno arrivando. E se non saremo noi a dargli una forma, lo farà qualcun altro". Perciò prendiamo il 250° anniversario dell’Indipendenza americana, lo studio di produzione Primordial Soup (brodo primordiale) basato sull’intelligenza artificiale e fondato dal regista nel 2025, gli strumenti messi a disposizione da Google DeepMind e le voci – non individuate – di attori iscritti al sindacato Sag-Aftra ed ecco approdare sul profilo Youtube del Time i corti dal titolo On this day. 1776. Si tratta di una serie di brevi film generati tramite IA che ricostruiscono, tappa dopo tappa, gli avvenimenti accaduti l’anno fondativo della Rivoluzione americana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La rivoluzione americana è un corto IA. Attori finti ma veri. E firma d’autore

