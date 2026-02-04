La risata che contagia tutta Italia | Jonathan Canini i personaggi e il futuro A maggio il nuovo spettacolo

La risata di Jonathan Canini ha catturato l’Italia. Era prevedibile che uno spettacolo cominciato con poche date potesse diventare un successo da record. A maggio il comico torna in scena con un nuovo spettacolo, ma intanto le repliche sono salite a 134, molto di più di quanto previsto all’inizio. La sua energia e il suo modo di far ridere sono diventati un fenomeno popolare, e ora tutti aspettano il prossimo spettacolo.

Pisa, 4 febbraio 2026 – “Dovevano essere circa 35 repliche, non saprei dire nemmeno io come siamo arrivato a 134». Lo dice scherzando Jonathan Canini, con quel modo che ha conquistato tutti, sia sul web che nei palchi dei teatri di tutta Italia. Il comico pisano, di scena stasera a Torino, chiuderà il tour di “Vado a vivere con me“ venerdì e sabato al teatro Il Garibaldi di Prato. Canini, come ci si sente dopo 3 anni di tour? «Benissimo. Una grande sorpresa per tutti noi. Con il passare delle date le richieste sono aumentate sempre di più, anche fuori dalla Toscana. Una cosa meravigliosa. Stasera sarò a Torino per la seconda volta, una città a cui sono legato perché è la prima ad essere andata sold out fuori dalla mia Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La risata che contagia tutta Italia: Jonathan Canini, i personaggi e il futuro. “A maggio il nuovo spettacolo” Approfondimenti su Jonathan Canini Jonathan Canini, il nuovo asso della comicità toscana al Dante di Sansepolcro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Tributo a Maria Callas e omaggio a Riccardo Scamarcio. Si ride con la comicità di Jonathan Canini. Ricca l'offerta per bambini e famiglie - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.