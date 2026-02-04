La Rinascita dell’Asia alla Camera il summit Italia-Malesia

Questa mattina alla Camera si è tenuto il summit tra Italia e Malesia, organizzato dall’ISIA e promosso dall’onorevole Luca Squeri. L’incontro si è concentrato sulla presentazione del nuovo volume collettaneo intitolato “La Rinascita dell’Asia”. Deputati e rappresentanti delle due nazioni hanno discusso di rapporti commerciali e di nuove opportunità di cooperazione. La sala si è riempita di interesse e attenzione, mentre si delineavano possibili progetti per rafforzare i legami tra Italia e Malesia.

Roma, 4 febbraio 2026 – Si è svolto presso la Sala Giacomo Matteotti della Camera dei Deputati il summit Italia-Malesia, organizzato dall’ISIA – Istituto Italiano per l’Asia su iniziativa dell’onorevole Luca Squeri, in occasione della presentazione del volume collettaneo “La Rinascita dell’Asia”. Il convegno, dal titolo “Un ponte di pensieri ed idee per unire Oriente e Occidente, Italia e Malesia”, è stato moderato dal segretario generale dell’ISIA Domenico Palmieri e si è aperto con un videomessaggio di S.E. Anwar Ibrahim, Primo Ministro della Malesia e autore del volume. A seguire, i saluti istituzionali dell’onorevole Luca Squeri, promotore dell’iniziativa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Italia Malesia Dall'incidente alla rinascita, l'alpinista Eleonora Delnevo alla Camera per Giornata disabilità Persecuzione dei cristiani nel mondo, la questione arriva alla Camera: l’attenzione dell’Italia su un’emergenza concreta Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Malesia Argomenti discussi: Italia-Malesia: alla Camera il convegno La rinascita dell’Asia, un ponte tra continenti; La Rinascita dell’Asia, martedì Convegno dell’ISIA alla Camera dei Deputati; La rinascita dell’Asia - Un ponte di pensieri ed idee per unire oriente ed occidente, Italia e Malesia - Martedì alle 15 diretta webtv; CAMERA DEI DEPUTATI: LA RINASCITA DELL'ASIA, IL PONTE TRA ORIENTE E OCCIDENTE CON LA MALESIA. CAMERA DEI DEPUTATI: «LA RINASCITA DELL’ASIA, IL PONTE TRA ORIENTE E OCCIDENTE CON LA MALESIA»Martedì 3 febbraio, alle ore 15, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli Bianchelli si svolge il convegno La rinascita dell'Asia - Un ponte di pensieri ... agenziagiornalisticaopinione.it Camera: domani convegno La rinascita dell'Asia - Un ponte di pensieri ed idee per unire oriente ed occidente, Italia e MalesiaMartedì 3 febbraio, alle ore 15, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli Bianchelli si svolge il convegno La rinascita dell'Asia ... agenzianova.com Ambasciatore della Malesia in Italia: “Rafforzare il dialogo tra Europa e Indo-Pacifico” x.com Tra tra chi non ha ricevuto regali a natale o dolci il giorno della befana abbiamo noi il regalo per voi :3 31 Gennaio allo @ziggyclub suoneranno il gruppo più winx d'Italia: i @cosmetic_band assieme ai @malesia.band Vi aspettiamo il 31 gennaio allo @zigg - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.