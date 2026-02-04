La regia di Bannon la festa di Renzi e il nuovo partito | cosa c’è dietro l’addio di Vannacci alla Lega

Roberto Vannacci lascia la Lega dopo mesi di tensioni e cambi di idea. L’ex generale aveva già fatto parlare di sé e ora sceglie di approdare a un nuovo progetto politico, chiamato Futuro Nazionale. Dietro la sua decisione ci sono vecchie strategie e influenze esterne, come quella di Steve Bannon, e forse anche le mosse di Matteo Renzi. La scena politica italiana si muove ancora, tra alleanze e divisioni, mentre il nuovo partito sembra seguire il modello dell’AfD tedesca.

La regia di Bannon e l’esultanza di Renzi. E il nuovo partito sul modello dell’ Afd tedesca. Roberto Vannacci lascia la Lega dopo il classico tira-e-molla della politica italiana e punta su un Futuro Nazionale che presto finirà sub judice. Ma quanto vale alle urne il generale in pensione? « 500 mila voti suoi? Ne ha presi tanti perché lo abbiamo sostenuto noi. Da solo ne varrà 80 mila », pronostica Matteo Salvini, mentre il leader di Italia Viva dice che la percentuale di voti «è sicuramente più alta di quello che vogliono far credere da Palazzo Chigi. È la prima grana politica nella legislatura per Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Open.online

