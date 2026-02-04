Domani inizia una nuova puntata de La Promessa e le cose si complicano. Jana viene avvelenata con la cicuta e tutti sono sconvolti. Pia, che era vicina a Jana, ora si trova nei guai: potrebbe essere scoperta quando lascia un indizio importante dietro di sé. La tensione sale e il mistero si infittisce.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La scoperta della cicuta cambia tutto, ma Pia rischia di essere scoperta quando lascia dietro di sé un indizio importante. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il giallo sulla morte di Jana è a un punto di svolta, ma un errore imperdonabile rischia di mandare tutto all'aria!

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 5 febbraio: Jana avvelenata con la cicuta, Pia ora è nei guai

Domani nella soap italiana si svelano nuovi dettagli sulla vicenda di Jana.

Nelle prossime puntate di La Promessa, la morte di Jana rimane un punto centrale.

