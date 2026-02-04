La prima notte insieme di Cristiana ed Ernesto dopo Uomini e Donne | Avevo la maschera e il pigiama di Barbie

Dopo la fine del programma, Cristiana ed Ernesto si sono ritrovati per passare la prima notte insieme. I due si sono raccontati tra risate e confidenze, parlando anche delle prime settimane di convivenza. Ernesto ha scherzato sulla sua notte in hotel, mentre Cristiana ha confessato di aver indossato una maschera e il pigiama di Barbie. La coppia sembra già molto complice, tra battute e piccoli siparietti quotidiani.

Cristiana ed Ernesto si raccontano dopo l’uscita da Uomini e Donne. Dalla prima notte in hotel, fino alla confessione dell'ex corteggiatore: "Mi fa alzare dieci volte dal letto per i suoi favori".🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo aver scelto di stare insieme, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono raccontati.

Cristiana ed Ernesto hanno condiviso il primo selfie da coppia, dopo aver scelto di stare insieme a Uomini e Donne.

La scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne

