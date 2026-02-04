La prima notte insieme di Cristiana ed Ernesto dopo Uomini e Donne | Avevo la maschera e il pigiama di Barbie

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la fine del programma, Cristiana ed Ernesto si sono ritrovati per passare la prima notte insieme. I due si sono raccontati tra risate e confidenze, parlando anche delle prime settimane di convivenza. Ernesto ha scherzato sulla sua notte in hotel, mentre Cristiana ha confessato di aver indossato una maschera e il pigiama di Barbie. La coppia sembra già molto complice, tra battute e piccoli siparietti quotidiani.

Cristiana ed Ernesto si raccontano dopo l’uscita da Uomini e Donne. Dalla prima notte in hotel, fino alla confessione dell'ex corteggiatore: "Mi fa alzare dieci volte dal letto per i suoi favori".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Uomini e Donne: Cristiana ed Ernesto parlano della prima notte insieme dopo la scelta

Dopo aver scelto di stare insieme, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono raccontati.

Uomini e Donne: Cristiana ed Ernesto, primo selfie e dichiarazioni dopo la scelta

Cristiana ed Ernesto hanno condiviso il primo selfie da coppia, dopo aver scelto di stare insieme a Uomini e Donne.

La scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne

