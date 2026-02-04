La Preside replica ultima puntata su Rai Premium dove rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri in tv e in streaming
La Preside replica, trasmessa su Rai Premium, torna in onda dopo le polemiche della prima puntata, che ha scatenato molte discussioni sui social. La fiction con Luisa Ranieri, ispirata alla vita della dirigente scolastica Eugenia Carfora, può essere rivista nelle repliche disponibili in streaming e in tv. La serie ripropone scene chiave del suo lavoro quotidiano e mostra il suo impegno nel gestire una scuola in situazioni difficili.
La Preside replica, dove e quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri. “La Preside” è la nuova fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri, ispirata alla storia vera della dirigente scolastica Eugenia Carfora. È andata in onda dal 12 gennaio 2026 in quattro puntate. Racconta la storia di Eugenia Liguori, una preside che combatte dispersione scolastica, criminalità minorile e povertà educativa in una periferia difficile di Napoli. Il personaggio è liberamente ispirato alla vera preside Eugenia Carfora di Caivano. Dove e quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri? Ecco quando va in onda La Preside in replica su Rai Premium e in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
La Preside replica su Rai Premium, quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri in tv e in streaming
