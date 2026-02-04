La politica avellinese 2.0? Tutti colpevoli nessuno responsabile

Ad Avellino i muri parlano, e non sono parole rassicuranti. La politica locale sembra aver perso la strada: tutti si accusano a vicenda, ma nessuno si prende le sue responsabilità. La città si guarda intorno e si rende conto che dietro le quinte, tra promesse e smentite, si nasconde un vuoto di governabilità. La gente si chiede fino a quando si continuerà a girare intorno ai problemi senza trovare soluzioni concrete.

Ad Avellino ormai i muri parlano. E, come spesso accade quando parlano i muri, dicono cose che nessuno ha il coraggio di dire guardandosi negli occhi.L'ultima parola apparsa in formato gigante è "COLPEVOLE". Giallo evidenziatore, carattere cubitale, autostima in corpo 72. Gianluca Festa ha deciso.

