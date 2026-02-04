La passeggiata del giovane disoccupato lungo il Lambro che si conclude con una sanzione

Un giovane disoccupato stava facendo una passeggiata nel bosco vicino al Lambro quando ha visto arrivare una volante della polizia locale. Prima di capire cosa stava succedendo, gli agenti gli hanno contestato una sanzione. La scena si è svolta senza molti giri di parole, lasciando il ragazzo sorpreso e un po’ confuso.

Stava passeggiando nell’area boschiva nei pressi del Lambro quando, improvvisamente, scorge la pattuglia della polizia locale. Il giovane allunga il passo, ma viene raggiunto dagli agenti che lo controllano. Alla fine scatta la sanzione amministrativa.Che cosa scoprono gli agenti È successo a.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Lambro Passeggiata Malore durante la passeggiata con il fidanzato, giovane perde conoscenza in via Ascenzi Una giovane donna ha perso conoscenza in via Ascenzi, nel cuore di Viterbo, mentre passeggiava con il suo fidanzato. La III edizione del CELEI si conclude con il concerto del trio Sabatel, Pradera, López Serrano Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lambro Passeggiata Argomenti discussi: La passeggiata del giovane disoccupato lungo il Lambro che si conclude con una... sanzione; Con Highline la passeggiata sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele; Chiusa la passeggiata di Nervi all'altezza del Castello, in ambedue le direzioni; Malore durante la passeggiata con il fidanzato, giovane perde conoscenza in via Ascenzi. La passeggiata del giovane disocccupato lungo il Lambro che si conclude con una... sanzioneStava passeggiando nell’area boschiva nei pressi del Lambro quando, improvvisamente, scorge la pattuglia della polizia locale. Il giovane allunga il passo, ma viene raggiunto dagli agenti che lo ... monzatoday.it Passeggiata in centro, luce d’oro e il look giusto per staccare la spina - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.