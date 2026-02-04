La Nuova Virtus cade ancora

La Nuova Virtus Cesena perde ancora in casa contro l’Happy Basket Rimini. La squadra femminile è uscita sconfitta con un punteggio di 52-84, dopo aver affrontato un’altra partita difficile. Fin dall’inizio, Rimini ha preso il comando e non ha lasciato spazio alle speranze di rimonta per le locali. La Virtus si è fatta comunque trovare pronta, ma non è riuscita a contenere l’avversario nel secondo e nel terzo quarto. La sconfitta si aggiunge a un momento complicato per la squadra, che ora cerca di rialzarsi

La Nuova Virtus Cesena si arrende anche all' Happy Basket Rimini, uscendo sconfitta 52-84 (19-27, 32-41, 41-67) nel match della scorsa settimana del campionato di basket femminile di serie B. Impossibile aspettarsi di più contro la terza della classe, per la squadra di coach Luca Chiadini, che già in piena emergenza in termini di organico, per l'occasione ha dovuto rinunciare anche a Ilaria Gori a causa di un intervento odontoiatrico. L'atleta si è dunque seduta in tribuna a fianco di Carlotta Chiadini (che continua a riabilitazione al ginocchio sinistro) ed Eleonora Imbroglini (infiammazione all'appendice per lei).

