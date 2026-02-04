La nuova Fiera è pronta Perché il Comune non la chiede in concessione?

La nuova Fiera a Torino è pronta. I lavori nell’area ex fiera sono stati completati e le zone saranno aperte al pubblico a breve. La città aspetta con ansia di poter riappropriarsi di uno degli spazi più belli, ma ancora non c’è una decisione ufficiale sul riconoscimento in concessione da parte del Comune. La domanda rimane aperta: perché il Comune non ha ancora chiesto ufficialmente l’area?

"I lavori dell'area ex fiera sono stati completati e le aree saranno a breve fruibili. Finalmente l'area più bella della città tornerà a essere aperta al pubblico. Si tratta di circa 50.000 metri quadrati di affaccio a mare, di cui la metà adibiti a parco urbano, con arbusti di prim'ordine.

