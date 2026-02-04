La nuova casa di Valentina Ferragni bagni in marmo e cucina open space | La disegno da anni

Valentina Ferragni ha deciso di rinnovare completamente la sua nuova casa a Milano. La influencer segue da vicino i lavori di ristrutturazione, che comprendono bagni in marmo e una cucina open space. La casa, che ha progettato da anni, sta prendendo forma in questi mesi, mentre lei si prepara a trasferirsi con il fidanzato Matteo Napoletano.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.