La nuova casa di Valentina Ferragni bagni in marmo e cucina open space | La disegno da anni
Valentina Ferragni ha deciso di rinnovare completamente la sua nuova casa a Milano. La influencer segue da vicino i lavori di ristrutturazione, che comprendono bagni in marmo e una cucina open space. La casa, che ha progettato da anni, sta prendendo forma in questi mesi, mentre lei si prepara a trasferirsi con il fidanzato Matteo Napoletano.
Valentina Ferragni sta seguendo attentamente i lavori di ristrutturazione nella casa a Milano dove andrà a vivere col fidanzato Matteo Napoletano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Valentina Ferragni
Valentina Ferragni, la nuova casa a Milano con il fidanzato Matteo Napoletano: i lavori di ristrutturazione, il living con le vetrate e la cucina in marmo
Valentina Ferragni ha appena finito di sistemare la sua nuova casa a Milano insieme al fidanzato Matteo Napoletano.
Valentina Ferragni: “Ho pensato di congelare gli ovuli, ero single a 30 anni senza sapere niente del futuro”
Ultime notizie su Valentina Ferragni
Argomenti discussi: Inaugurata alla Fiera di Milano la nuova Casa del Made in Italy; Inaugurata la nuova Casa di comunità di Porto Santo Stefano; La nuova casa di Valentina Ferragni con arredi romantici e di design: tutte le foto; Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez comprano la casa più costosa (e più grande) del Portogallo: 5.000 m2, due piscine e finiture in oro per 25 milioni di euro.
La nuova casa di Valentina Ferragni, bagni in marmo e cucina open space: La disegno da anniValentina Ferragni sta seguendo attentamente i lavori di ristrutturazione nella casa a Milano dove andrà a vivere col fidanzato Matteo Napoletano ... fanpage.it
La nuova casa di Valentina Ferragni con arredi romantici e di design: tutte le fotoAnche in camera da letto Valentina Ferragni ha preferito lo stile semplice su tonalità neutre così da creare un ambiente rilassante. Le pareti tortora si sposano perfettamente con la scelta del letto ... today.it
Buona domenica da Valentina Ferragni - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.