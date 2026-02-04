La notizia poco gradevole spesso ruba la scena a quella piacevole

La notizia di un evento brutto tende a coprire quello positivo. Lo ricorda ancora oggi la legge di Thomas Gresham, il banchiere inglese del XVI secolo, che dice che la moneta cattiva finisce per sostituire quella buona. La frase è famosa e spiega bene come spesso, nelle notizie, i problemi e le cattive notizie prendano il sopravvento rispetto a quelle positive.

Thomas Gresham, banchiere e mercante inglese del XVI secolo, formulò una legge che ancora oggi porta il suo nome: "La moneta cattiva scaccia quella buona". Essa trae origine dalla constatazione che, su determinate piazze, una stessa moneta, offerta in due versioni, una con valore intrinseco piu alto dell'altra – per il tipo di metallo con cui è coniata – circola sempre meno perchè gli utenti preferiscono tesaurizzarla e usare quella più vile per le transazioni ordinarie di tutti i giorni. Altrettanto accade per l' informazione di ogni genere: se nello stesso arco di tempo circolano notizie di genere completamente diverso, il più delle volte le peggiori mettono in ombra quelle che riferiscono quanto al momento potrebbe invece trasmettere positività.

