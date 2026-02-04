La musica è luce l' orchestra a fiati Città di Muggia incontra Alessio Colautti

Questa sera a Trieste arriva “La Musica è Luce”, un progetto che unisce musica e teatro. L’orchestra a fiati Città di Muggia “Amici della Musica” terrà il primo di otto concerti, portando sul palco un repertorio che promette di accendere le emozioni del pubblico. L’evento include anche l’incontro con Alessio Colautti, che arricchirà la serata con la sua presenza.

Arriva a Trieste “La Musica è Luce”, progetto musical-teatrale che prevede un ciclo di otto concerti dell'Orchestra a Fiati Città di Muggia "Amici della Musica". Al teatro Miela, dove l'orchestra è ormai di casa essendo da più de dieci anni ospite in cartellone, domenica 8 febbraio è previsto un.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Città di Muggia

Questa sera ad Anagni si è tenuto il concerto dell’Orchestra di Fiati della Città di Ferentino.

Domenica 7 dicembre, l'Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro ha ospitato un concerto straordinario dell’Orchestra di Fiati dei Monti Prenestini con Ernico Simbruini, attirando un pubblico appassionato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Città di Muggia

Argomenti discussi: Candle Night: una serata alle terme con luce di candele, musica e benessere a Montegrotto Terme; Micki presenta il singolo Verrà: il video; Inaudito, ai musei nazionali dell'Umbria torna l'appuntamento con la musica della Fondazione Cucinelli; News All Music News - Nicola Ferrari online il nuovo singolo Luce per me, il brano anticipa l’EP Your Time Is Now.

La musica è luce, l'orchestra a fiati Città di Muggia incontra Alessio ColauttiArriva a Trieste La Musica è Luce, progetto musical-teatrale che prevede un ciclo di otto concerti dell'Orchestra a Fiati Città di Muggia Amici della Musica. Al teatro Miela, dove l'orchestra è or ... triesteprima.it

Diodato, tra gli eroi civili di Mattarella: quando la musica è impegno (e non solo performance)Cavaliere della Repubblica: l’onorificenza conferita dal Presidente riconosce un percorso che intreccia arte, responsabilità sociale e attenzione ai territori. Diodato ha scelto di abitare le contra ... quotidiano.net