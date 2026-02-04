La musica accende il Carnevale di Venezia

Il Carnevale di Venezia torna a infiammare le strade con la sua atmosfera unica. Quest’anno, il tema ufficiale è “Olympus - Alle origini del gioco”, e la città si trasforma in un grande palcoscenico aperto a musica, arte e partecipazione. Tante iniziative coinvolgono residenti e visitatori, che si ritrovano a vivere momenti di festa e creatività in ogni angolo. La musica è il filo conduttore di questa edizione, che promette di lasciare il segno.

Nel segno del tema ufficiale "Olympus - Alle origini del gioco", il Carnevale di Venezia trasforma la città in un grande palcoscenico diffuso dove musica, creatività e partecipazione collettiva diventano protagoniste. Tre appuntamenti accompagneranno cittadini e visitatori in un viaggio sonoro.

