La maturità degli istituti tecnici e professionali si distingue sempre di più da quella dei licei. Mentre si parla spesso delle prove di maturità più tradizionali, come versioni e compiti di matematica, i dirigenti di questi istituti chiedono di considerare anche l’importanza delle prove pratiche e del rigore scientifico. La loro maturità, spiegano, ha un valore altrettanto rilevante e merita attenzione, anche se ancora troppo spesso viene ignorata.

Maturità ancora liceo-centrica? «Sì, ma perché si parla sempre solo dei licei, di versioni e compiti di matematica con polemiche annesse: ma c’è un’altra maturità, non meno rilevante, che viene troppo stesso ignorata», sottolineano i dirigenti degli istituti tecnici e professionali. Sotto la lente l’impianto dei prossimi esami. «Prima prova: italiano. Sempre centrale per tutti gli indirizzi ma a ragion veduta – sottolinea il preside dell’istituto Varalli, Alessandro Gullo – perché qualunque professionista deve sapere scrivere bene, è essenziale». La seconda prova è d’indirizzo: «Nel nostro caso verterà su Economia aziendale per l’indirizzo di Amministrazione finanza e marketing e su Progettazione per i “geometri“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La maturità di tecnici e professionali: “Prova pratica, rigore scientifico. E addio voli pindarici ai colloqui”

Questa mattina il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le materie che gli studenti affronteranno ai prossimi esami di maturità nel 2026.

Questa mattina gli studenti delle scuole superiori hanno affrontato la seconda prova d'esame.

