la magia della luna sul monte forato scatena i fotografi

La luna che attraversa il cielo sopra il monte Forato attira decine di fotografi. Sono lì fin dal tramonto, pronti a catturare lo spettacolo che si ripete ogni volta che la luna si allinea con la roccia. Gli appassionati si sistemano con treppiedi e reflex, sperando di scattare l’immagine perfetta. La scena è semplice, ma affascinante: il cielo si tinge di colori caldi mentre la luna si fa strada tra le nuvole. Un momento che si ripete, ma che ogni volta emoziona.

Stazzema (Lucca), 4 febbraio 2026 – Il passaggio della luna sul monte Forato è uno degli spettacoli della natura più amati dai fotografi. E la ragione non va nemmeno spiegata, basta guardare la bellezza degli scatti che ogni volta circolano sui social e che ritraggono albe e tramonti su questa cima di poco più di 1.200 metri sulle Alpi Apuane, che dominano la riviera apuo-versiliese. Come queste che pubblichiamo, tratte dal profilo Instagram grampasso. “In certi giorni – si legge sul sito dell’Unione astrofili italiani – il Sole appare una prima volta in un foro che la natura ha "costruito" sulla cima della montagna, poi viene nascosto dall'arco di roccia che sovrasta il foro e quindi sorge una seconda volta, al di sopra dell'arco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

