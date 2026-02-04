la lega di salvini il taxi del generale e il tassametro perso di vista

La Lega di Salvini torna al centro delle polemiche dopo le ultime battute sul generale Vannacci. Durante una conferenza, qualcuno ha commentato che Vannacci “se ne va”, prende il taxi e usa la Lega come un pulmino, lasciando intendere che il politico non abbia più il controllo sulla situazione. Le parole sono state ascoltate con attenzione, ma nessuno ha ancora chiarito cosa succederà nei prossimi giorni.

«Non li sentite questi signori? Tanto Vannacci se ne va, Vannacci prende il taxi, Vannacci usa la Lega come se fosse un pulmino. No signori, sono qua, io ancora ci credo nella parola data e nell’onore», diceva Roberto Vannacci dal palco di Pontida, in un video che giusto ieri Matteo Salvini ha ripostato sui suoi canali social, come il fidanzato tradito che mostra agli amici le lettere d’amore e i giuramenti di eterna fedeltà della donna che l’ha appena piantato. Si dice «deluso e amareggiato» per l’addio del generale, ma anche convinto che «gli uomini passano, le idee restano», il segretario della Lega, un tempo Lega per l’indipendenza della Padania, poi Lega nazionale, passata da «prima il Nord» e «Padania is not Italy» a «prima gli italiani» e «viva il tricolore», dal giustizialismo dei tempi di Mani pulite al garantismo dei tempi di Silvio Berlusconi, dall’idea di uscire dall’euro a quella di restarci, dalla battaglia contro la Tav a quella in favore della Tav, dalla battaglia contro il ponte sullo Stretto di Messina a quella in favore del ponte sullo Stretto di Messina, dal Dio Po al cuore immacolato di Maria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

